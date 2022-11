Natuurpunt wil moeraszone in vijver Antwerps stadspark, tegen overlast van goudvissen: "Die vreten waterplanten en eitjes van amfibieën op"

Gisteren maakte de stad bekend dat ze een waternet zal aanleggen, waardoor het waterpeil in de vijver de komende jaren weer zal stijgen. De laatste jaren kwam die soms zelfs droog te staan.

"De vissen verdwenen toen de vijver droogviel. Toen er daarna weer wat water in kwam, zagen we een explosie van leven. Van 2 soorten libellen zijn we naar 30 gegaan, alleen omdat er geen vissen in de vijver zaten. Daarom willen we dus een ondiepe zone, waar de vissen niet kunnen komen. Daar is dan alle ander leven mogelijk. Zo hopen we op termijn ook salamanders, kikkers en interessante waterplanten aan te trekken."