Nieuw op 1 december: vervallen maaltijdcheques kunnen opnieuw geactiveerd worden en meer steun voor longcovidpatiënten

Sinds deze zomer kunnen longcovidpatiënten een beroep doen op een gepersonaliseerd zorgtraject, waarbij de huisarts en andere betrokken zorgverleners een behandelplan opstellen. Binnen dat traject werden kinesitherapie, logopedie en psychologische zorg al terugbetaald, eventueel aangevuld met ergotherapie en een behandeling bij een diëtist.



Vanaf nu komt ook neuropsychologische zorg in aanmerking voor terugbetaling. Veel patiënten met langdurige coronasymptomen lijden aan concentratie- en geheugenverlies en andere cognitieve problemen. Ook ergotherapie in de tweede lijn, in het ziekenhuis bijvoorbeeld, kan voortaan terugbetaald worden.