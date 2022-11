Fietspaden doorkruisen voormalige Fordsite in Genk 

De Vlaamse overheid en de Vlaamse Waterweg maakten samen werk van vijf kilometer bijkomende fietspaden op de voormalige Fordsite. De autofabriek is intussen verdwenen en maakte plaats voor logistieke bedrijven die gebruik maken van het spoor en het Albertkanaal.

Door in te zetten op de fiets voor het woon-werkverkeer willen ze nog meer inzetten op duurzaamheid. Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kwam de nieuwe fietspaden vandaag officieel openen: "We willen niet alleen duurzaam goederenvervoer bevorderen, maar ook het woon-werkverkeer moet duurzamer en dus zetten we vol in op de fiets".