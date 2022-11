Opnieuw rellen tegen strenge coronamaatregelen in de Zuid-Chinese steden Guangzhou en Shenzhen

De voorbije dagen was het tot protest gekomen in een twintigtal steden in China. Dat was het geval in Urumqi, een stad in Centraal-Azië waar een tiental mensen opgekomen is in een brand terwijl die volgens omstaanders gered hadden kunnen worden als de strakke coronabeperkingen niet van kracht waren geweest. Dat heeft dan weer tot solidair protest geleid in steden als Shanghai, Wuhan en de hoofdstad Peking. Ook in de grote Foxconn-fabriek in Zhengzhou waar iPhones voor Apple worden gemaakt, is het tot zware onrust gekomen.