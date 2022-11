Parket eist 10 jaar cel voor verdachte van verkrachting 89-jarige vrouw in woonzorgcentrum Lint

De feiten gebeurden in juli van dit jaar. De verdachte, een 36-jarige man uit Lier, was de kamer van het hulpbehoevende en bedlegerige slachtoffer binnengedrongen, barricadeerde de deur en verkrachtte haar. De vrouw kon nog op de alarmknop drukken. Een medewerker slaagde erin om de deur openen en trof de man aan bij het slachtoffer. Die kon vluchten maar werd even later gevat.