Politiek directeur van Groen, Bogdan Vanden Berghe, wil Antwerpse partijvoorzitter te worden

Bogdan Vanden Berghe is officieel kandidaat om Giuliana Chirinos op te volgen als voorzitter van Groen Antwerpen. Vanden Berghe is sinds juni 2019 politiek directeur bij de partij. Eerder dat jaar stond hij op de derde plaats van de Antwerpse kamerlijst, maar hij raakte niet verkozen. "Imade Annouri heeft onlangs zijn functie als fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad neergelegd. We hebben dan een oefening gemaakt om de partij in Antwerpen verder op de kaart te zetten. Ilse Van Dienderen is nu fractieleider en we hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de partijleiding in Antwerpen te vernieuwen," zegt Vanden Berghe.