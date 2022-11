Voor wie gevoelig is voor fel licht en lawaai: na Carrefour voert nu ook Delhaize "prikkelarm winkeluur" in

De andere supermarkten in ons land hebben geen plannen om stille uren te organiseren. "Er is in Colruyt sowieso al geen muziek", zegt woordvoerster Hanne Poppe. "Bovendien streven we al naar rustig winkelen. We stellen een aantal tools ter beschikking om efficiënt te winkelen: in onze app kan je op voorhand een boodschappenlijstje samenstellen waarbij de producten in de volgorde worden gezet volgens waar ze liggen in de winkel."





Ook Lidl heeft geen plannen. "Wij hebben geen muziek in onze filialen, het assortiment is eenvoudiger en de verlichting hebben we al verminderd", zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Ze wijst ook op de druktebarometer in de Lidl-app, die aangeeft hoe druk het is een filiaal is.

Hetzelfde verhaal bij Aldi, dat eveneens geen plannen heeft en erop wijst dat de winkelomgeving in de Aldi-vestigingen al eenvoudiger is en er ook geen muziek te horen is. "We houden het zo eenvoudig en efficiënt mogelijk", luidt het.