Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: “Erkennen dat kinderen niet op elk moment leuk zijn, is moeilijk voor ouders”

Ponnet raadt Freya aan om gewoon eerlijk te zijn. “Je zegt best niet dat de kinderen niet welkom zijn, want dan wijs je iemand af. Maar je kan wel aangeven dat je de vriendschap en de onderwerpen van het pre-kindertijdperk mist. Ik ben er bijna zeker van dat je veel koppels er ook een plezier mee doet. Binnen koppels zijn er namelijk ook veel discussies over. De ene wil de kinderen overal mee naartoe nemen. De andere wil eens vaker iets doen zonder de kinderen. Meestal is degene die de kinderen overal mee naartoe wil nemen de dominante partij.”



“We beelden ons veel dingen in. We denken dat de andere zich zal afgewezen voelen en alleen maar geïnteresseerd is in zijn kinderen. Trek hen daar eens uit, en geef aan dat je hen mist, zoals het was zonder kinderen. Dat is een positieve bevestiging, in plaats van een afwijzing.”

