Spontane staking bij distributiecentrum van Decathlon in Willebroek: "Inhouden van premie deed emmer overlopen" 

In het distributiecentrum van Decathlon in Willebroek is een spontane staking uitgebroken. Zo'n 50 personeelsleden staan voor de poorten. Dat is ongeveer de helft van de ochtendploeg. In totaal werken er 300 tot 400 mensen, van wie de helft met een vast contract.

Er is volgens de vakbond al langer ongerustheid bij het personeel over de toekomst van het distributiecentrum. Volgens de vakbonden houdt de directie zich ook niet aan de regels voor sociaal overleg en is er te weinig overleg met de vakbondsafgevaardigden. Nu heeft de nationale directie ook een premie van 5 procent voor al het Decathlon-personeel ingehouden. Dat was een druppel. "Die premie werd eenzijdig ingehouden, terwijl de levenskosten stijgen en de aandeelhouders maar liefst 122 miljoen uit Decathlon Belgie naar Frankrijk transfereerden’’, zegt Erika Lambert van ACV Puls.