De Spotify-lijstjes zijn er: deze Belgische artiesten zetten jullie in 2022 op repeat

De Belgische eenmansband Lost Frequencies staat op de derde plaats; in de Belgische top 50 staan ook Stromae (2x), Metejoor (1x) en Angèle (1x). Opmerkelijk: op plaats 6 staat de Nederlandse MEAU met "Dat heb jij gedaan". "We zien een wisselwerking tussen Nederland en België, en ook tussen België en Frankrijk," zegt Wilbert Mutsaers, Head of Music van Spotify Benelux.

Niet alleen in België, maar ook internationaal is Harry Styles' nummer "As it was" ook het meest gestreamd. "Een internationale smash hit, een echte anthem over de terugkeer naar het normaal na de pandemie," is de commentaar van Mutsaers. Ook op de andere streamingplatforms Deezer en Apple Music staat het liedje op één.