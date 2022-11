Minister van staat Paula D'Hondt (96) heeft staatsbegrafenis gekregen in haar Haaltert

In Haaltert is oud-politica Paula D’Hondt (96) begraven, ook wel bekend als "Tante post". D'Hondt kreeg een staatsbegrafenis omdat ze in haar carrière senator en minister van staat is geweest. Maar vooral als Koninklijk Commissaris voor het migrantenbeleid maakte ze naam. Meer dan 500 mensen woonden haar begrafenis bij.