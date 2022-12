Supermarktbezoek is nu al 18 procent duurder dan een jaar geleden: voor deze producten betaal je nu een heel pak meer

Test-Aankoop concludeert dat hun cijfers aantonen dat de crisis nog niet voorbij is. "Meer dan ooit moedigen we consumenten aan om prijzen te vergelijken per kilo of liter en om te letten op promoties", stelt woordvoerster Laura Clays. "Ook huismerken zijn een goede keuze: ze zijn goedkoper dan A-merken en je hoeft niet in te boeten aan kwaliteit." In een recent onderzoek van Test-Aankoop haalden huismerken gemiddeld hogere kwaliteitsscores dan A-merken.