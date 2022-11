Voor het eerst kan een geneesmiddel de ziekte van Alzheimer vertragen, maar hoe groot is die doorbraak precies? 

Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij hersencellen of de verbindingen tussen de hersencellen langzaam verdwijnen. De hersenen gaan informatie minder goed verwerken waardoor lichaam en geest achteruitgaan. Een van de meest voorkomende vormen van dementie is de ziekte van Alzheimer - in ongeveer 3 op de 4 gevallen. Bij alzheimer gaat een beta-amyloïde eiwit zich opbouwen in de hersenen, toxische ophopingen (plaques) vormen en de hersenfuncties verstoren - al is de exacte werking en het proces daarachter nog steeds niet helemaal ontcijferd. Ook tau-eiwitten zouden een nefaste rol spelen.

In een eerste fase van dementie merken patiënten er amper iets van, maar naarmate de ziekte zich langzaam doorzet, kunnen symptomen steeds duidelijker worden. Het gaat dan van vergeetachtig zijn of een slecht geheugen tot, in een verdere fase, mogelijk spraakproblemen, gedragsverandering, problemen met dagelijkse taken en het dagelijkse functioneren. De ziekte kan zelfs tot de dood leiden (vaak indirect). Meestal treft dementie ouderen, maar er bestaat ook jongdementie, wanneer de eerste symptomen optreden bij mensen onder de 65.

Gevarieerd en niet te vettig eten, weinig alcohol drinken, niet roken en regelmatig bewegen of sporten, verkleinen de kans op dementie. Ongeveer 20 procent van de bevolking zou er vroeg of laat mee te maken krijgen.