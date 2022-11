Vlaanderen voert zone 30 in aan Gentse Dampoort na overleg met bezorgde ouders en buurt 

"Het was een heel constructief gesprek en we zijn enorm blij dat Vlaanderen ook maatregelen neemt. Voor ons is het erg belangrijk dat de minister benadrukt dat ze vanuit het perspectief van het kind en de zwakke weggebruiker naar het verkeer wil blijven kijken. We zullen betrokken worden bij gesprekken over de werken aan de Dampoort én ook over een mogelijke bredere uitrol van de zone 30", zegt Mieke Nolf van Velo-droom. Dat is een actiegroep die scholen en ouders uit de buurt verenigt.