Voormalige Chinese president en partijleider Jiang Zemin is overleden, de opvolger van Deng Xiaoping

Jiang slaagde in zijn charmeoffensief. In 1997 kon hij zich presenteren als de leider die de overdracht van het Britse gebied Hongkong aan China kon realiseren, ook al was dat al veel eerder afgesproken. In datzelfde jaar bracht Jiang een opgemerkt bezoek aan zijn Amerikaanse collega Bill Clinton in Washington. Ook nadien was Jiang een graag geziene gast in de VS, onder meer op de ranch van president George W. Bush in Texas. Tegelijk haalde Jiang de banden met de Russische leider Vladimir Poetin aan.