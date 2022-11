Waasmunster opent inzamelpunten voor gezin dat alles kwijt is in woningbrand

Heel wat inwoners van Waasmunster willen het getroffen gezin helpen. "Ik heb al veel warme reacties gekregen van mensen die willen helpen", zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V). "Het gezin is alles kwijt, ze hebben geen kleren of meubels meer. En veel inwoners willen hen helpen, maar om er geen chaos van te maken, gaan we met 2 inzamelpunten werken. Wie kleding, knuffels, speelgoed of linnengoed wil schenken, kan dat doen in basisschool Atmos in de Kouterstraat, op weekdagen tussen 8u en 9u. Er is kledij nodig voor jongens en meisjes tussen de 3 en 12 jaar. In het gemeentelijk magazijn Manta kunnen inwoners grotere zaken binnenbrengen, zoals bedden, matrassen, wasmachine, keukentoestellen, …. Dat kan tussen 9u en 11u."

Ondertussen liggen nog 2 mensen uit de familie in het ziekenhuis. Het gaat om de oma en 1 van de kinderen. De oma heeft zware breuken opgelopen, het kindje heeft ernstige brandwonden.