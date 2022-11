Scheiding Kanye "Ye" West en Kim Kardashian afgerond: 190.000 euro aan alimentatiegeld en hulp van bemiddelaar

In februari van vorig jaar diende Kim Kardashian de scheidingspapieren in, maar benadrukte dat ze samen met haar ex-man voor de kinderen wilde zorgen. De relatie stond onder druk door het onvoorspelbare gedrag van Kanye West die met een bipolaire stoornis kampt.



In het blad Vogue liet Kardashian begin jaar weten dat ze nu "voor zichzelf kiest" en dat ze "zo lang anderen gelukkig heeft gemaakt". In september bood West zijn excuses aan voor de "stress" die hij "aan de moeder van zijn kinderen" had bezorgd. De scheiding is nu afgehandeld en uit de afgesproken voorwaarden blijkt dat West betrokken blijft bij de opvoeding van North (9), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (3).