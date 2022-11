Speurders zoeken naar wapen van Bende van Nijvel in Damse Vaart

"Op basis van een redelijk recente tip zijn we in de Damse Vaart op zoek naar een wapen dat gelinkt zou kunnen worden aan de activiteiten van de Bende van Nijvel”, zegt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. "Onze focus ligt nu op het vinden van het wapen. Als we het vinden, zullen we grondig onderzoeken of er een link is met de Bende van Nijvel." De Bende van Nijvel maakte 28 doden in 1982, 1983 en 1985 met gewelddadige overvallen in supermarkten.