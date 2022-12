10 jaar geleden stierven 20 kinderen bij schietpartij op Sandy Hook-school: "Dat er nog altijd geen strengere wapenwetten zijn, is zeer frustrerend"

De Vlaamse Marleen Degrande werkt op dat moment in een school even verder op. "We kregen een telefoontje met het advies om de deuren te sluiten en te schuilen", vertelt ze aan VRT NWS. "We wisten niet precies wat er aan de hand was. Er gingen allerhande geruchten de ronde. Zo was er eerst sprake van een overvaller die zich had schuilgehouden in Sandy Hook. Eén ding wisten we wel, er waren wapens bij betrokken", zegt Degrande. "Het was pas later de dag dat het bij iedereen begon door te dringen wat er juist was gebeurd."