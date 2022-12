12 maanden cel na seksfilmpje met jobstudente bij Politiezone Zennevallei

Het slachtoffer liep in de zomer van dat jaar stage bij de politiezone Zennevallei en kon er nadien ook aan de slag. Maar de vrouw werd door verschillende collega’s scheef bekeken en uitgelachen. Achteraf bleek dat de beelden uit de hotelkamer in Gent de ronde deden binnen de politiezone. De jonge politie-inspecteur bracht haar korpschef op de hoogte, die meteen een onderzoek liet openen en een tuchtprocedure opstartte. De Algemene Inspectie van de politie werd ingeschakeld, maar die speurders kregen weinig informatie van de collega’s van de betrokken politiemensen. “Ik ben zeer teleurgesteld in de houding van verscheidene inspecteurs van het interventiekorps”, klonk het bij openbaar aanklager Carol Vercarre. “Er was duidelijk een omerta om elkaar in te dekken. Iedereen die werd ondervraagd wilde enkel kwijt dat er gesproken werd over die beelden, maar niemand had ze zogezegd gezien."