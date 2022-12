2 jaar cel voor man die collega industriële reiniger liet drinken

De feiten speelden zich vorig jaar af op de luchthaven van Zaventem, waar de beklaagde werkzaam is. Eén van zijn collega’s had hem gevraagd om zijn flesje met industriële reiniger bij te vullen. De man kwam terug met een beker gevuld met industriële reiniger, overhandigde het aan zijn collega en zou hem toen hebben wijsgemaakt dat het ging om sinaasappelsap. Het slachtoffer nam een slok en spuwde het goedje meteen uit. Het slachtoffer liep brandwonden op in zijn mond en keel en ook zijn tandglazuur was aangetast. De man moest nadien dagelijks zijn mond spoelen met gedestilleerd water en veranderde uiteindelijk van job.

Volgens het parket had de beklaagde de beker opzettelijk aangeboden, bij wijze van grap. “Uit navraag bij zijn collega’s blijkt dat de man gekend staat als een grappenmaker die de ernst van zijn daden niet doorheeft”, klonk het bij monde van het openbaar ministerie op het proces vorige maand. “Zo verbrandde hij al een collega door hem een veel te hete lepel te geven en sloot hij ook al eens iemand op in een donkere diepvriezer. Daarenboven werkt hij al jarenlang met die industriële reiniger en kent hij het product en de gevaren ervan maar al te goed. Zo moet het personeel handschoenen, een mondmasker en een veiligheidsbril dragen bij het gebruik ervan.”

Volgens de verdediging ging het om een simpel misverstand en moest de beklaagde worden vrijgesproken. “Hij heeft inderdaad de veiligheidsvoorschriften niet gevolgd”, sprak meester Veerle Vanduffel. “Het pompje van de voorraadfles was kapot, zodat mijn cliënt het product niet kon overbrengen in een kleiner flesje. Hij heeft het goedje daarom overgegoten in een beker. Waarom die collega dat heeft opgedronken, alleen god mag het weten. Waarschijnlijk deed hij dat in een verstrooide bui, want hij was net aan het praten met iemand. Niemand heeft mijn cliënt horen zeggen dat hij een beker met fruitsap had meegebracht.”

De rechtbank geloofde die versie echter niet en veroordeelde de man woensdag tot een celstraf van 24 maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro.