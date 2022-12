Weggeblazen door terreur, het verhaal van de overlevenden: "Ook al zit Salah Abdeslam in zijn kooi, ik denk dat ik zin zou hebben om hem te wurgen"

"Fysiek gaat het wel. Ik kan stappen. Ik doe nog veel oefeningen, om in conditie te blijven. Maar psychisch zal het nooit helemaal in orde komen. Er zijn donkere dagen, dagen waarop ik me slecht voel. Ik ben niet iemand die te koop loopt met zijn verdriet, maar als ik alleen ben, kan ik plots een huilbui krijgen. Ik heb ook nog vaak hyperventilatie-aanvallen, of word ik plots overvallen door angst. Dat kan in het vliegtuig zijn, of op het strand. Ik heb al angstaanvallen gehad op straat, en in de auto. Nu weet ik al hoe ik daarmee om moet gaan."