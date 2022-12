Weggeblazen door terreur, het verhaal van de overlevenden: "Steek die daders van de aanslagen maar in de vergeetput"

"Het proces zou eerst in september beginnen, maar door dat ‘gedoe’ over de glazen kooi, is het maanden uitgesteld. Ik kan daar met mijn verstand niet bij: mensen die koelbloedig zoveel mensen hebben afgemaakt, in teken van hun geloof, hebben volgens mij niet al te veel rechten meer."

"We leven in een rechtstaat, dus die kerels hebben officieel recht op een eerlijk proces. Dat neemt niet weg dat ze voor mij in een vergeetput mogen gegooid worden, de straf zal nooit in verhouding zijn met hun daden. De slachtoffers zullen nooit kunnen terugkrijgen wat ze verloren zijn. Ik denk dat het proces voor mij geen troost zal bieden. Ik ga niet naar het proces. Ik heb me burgerlijke partij gesteld. Mijn advocaat houdt me nauwgezet op de hoogte."

"Natuurlijk heb ik de hoop dat ze hun excuses aanbieden. Maar welke excuses kan je verzinnen als je doelbewust een massa mensen opzoekt om zoveel mogelijk doden te maken? Onschuldige mensen. Zij zijn die massa mensen gaan opzoeken om pijn en leed te berokkenen, om een maatschappij in de kern pijn te doen. Dan kan je toch niet met het excuus aankomen als: ik ben slecht opgevoed of ik heb slechte vrienden? Dan moet je naar jezelf kijken en zeggen: ik ben in de fout gegaan, ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Maar ik denk dat zo’n excuses er niet zullen komen. Die gaan nooit een echte mea culpa slaan."