Duo dat zich voordeed als arts en mogelijk ook als agent opgepakt in ziekenhuis van Diest

Maar het Leuvense parket verdenkt de mannen ook van afpersing en diefstal. Tijdens het fouilleren vonden agenten een geldsom een opbergdoos voor draadloze oortjes terug. Die voldeden aan de beschrijving van een 15-jarige die zaterdagnamiddag was afgeperst en bestolen was door twee mannen op de Grote Markt in Diest. Een van de twee mannen droeg ook een rode pet, een detail dat datzelfde slachtoffer ook had gegeven.