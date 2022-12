Twee Franse spelers ziek "door airco" in WK-stadions: is airco de onzichtbare tegenstander die iedereen tackelt?

"Wat daar nu ook aan de hand is, is dat mensen van de warme lucht buiten in de koude stadions stappen", zegt Laura Van Gerven, neus-keel-oorarts aan het UZ Leuven. "Voor veel mensen is dat helemaal geen probleem, maar anderen hebben dan weer heel gevoelige slijmvliezen. Dat heet dan hyperreactiviteit."

"Zij reageren sterker op prikkels van buitenaf. Dat kan dan parfum of schoonmaakmiddel zijn, maar dus ook plotse temperatuurverschillen. In dat geval hebben slijmvliezen moeite met zich constant aan te passen. Om zich te beschermen, produceren ze dan bijvoorbeeld meer slijm. En dan zit je met een loopneus. Dat lijkt dan een symptoom te zijn van een ziekte, maar eigenlijk zijn die mensen niet ziek. Er is geen infectie mee gemoeid. Die symptomen gaan normaal gezien ook weer vanzelf over."