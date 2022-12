Anonieme boeren plaatsen nu ook kruisen aan 5 gemeentehuizen in de Westhoek

Vannacht plaatsten de boeren de kruisen bij de gemeentehuizen van Ieper, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke en Houthulst. Aan de voet van de kruisen legden ze groenten neer. "De overheid denkt eraan om groenten die na 1 september geoogst worden te verbieden, zodat er minder stikstof in de grond komt. En dat kan voor ons niet", vertelt een boer die vannacht aan het gemeentehuis van Ieper kruisen plaatste. "Dat zijn onze eigen groenten die we offeren: wittekool, rode kool, wortelen, spruiten en aardappen. Als de regering haar plannen doorvoert, kunnen we die groenten niet meer telen, want die worden laat geoogst. Onze bedrijven zijn gebouwd rond die groenten, we hebben erin geïnvesteerd en die moeten terugverdiend worden", zegt hij met klem.

Net vandaag is het dag van Sint-Elooi, de patroonheilige van de landbouw. "Normaal vieren we vandaag onze oogst. Maar feesten zit er nu niet in", zegt een andere boer. "Onze gezinnen lijden. Voor onze kinderen moeten we zulke acties blijven doen."