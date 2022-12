Asfaltbedrijf APL in Heusden-Zolder krijgt ondanks protesten toch langdurige vergunning van minister Demir

De gemeente heeft nog een procedure lopen en vanuit de buurt kwamen de afgelopen weken nog verschillende klachten over geurhinder. "Laat ons hopen dat de emissiewaarden die gesteld zijn in de nieuwe vergunning laag genoeg zijn, zodat de inwoners geen geurhinder meer hebben", zegt burgemeester Mario Borremans (GOED). "Als we niet akkoord zijn met de beslissing, hebben we nog kans om in beroep te gaan. Maar we moeten de details nog bekijken de komende dagen om hier meer uitleg over te geven."