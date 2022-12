"Aandacht voor prangende maatschappelijke kwesties": deze boeken maken kans op de Boon literatuurprijzen

De tweede editie van de Boon komt eraan. De Vlaamse literatuurprijzen voor enerzijds fictie- en non-fictieboeken en anderzijds kinder- en jeugdboeken, elk 50.000 euro waard, worden in maart uitgereikt. Dan weten we wie de opvolgers zijn van Marieke Lucas Rijnevelds “Mijn lieve gunsteling” en “Een zee van liefde” van Pieter Gaudesaboos. Nu zijn de dertig kanshebbers bekendgemaakt, 15 per categorie.