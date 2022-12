Buckingham Palace sneller dan zijn schaduw om racistisch incident aan te pakken: zenuwen staan strak gespannen

Prins William, die momenteel in Boston (VS) is met zijn vrouw Catherine voor de uitreiking van de Earthshot Prize, liet onmiddellijk weten dat een stap opzij een "terechte beslissing" is. William wilde wellicht zijn internationale milieuprijzen, een van zijn stokpaardjes, niet overschaduwd zien en schakelde een versnelling hoger.



De "betrokkene" is lady Susan Hussey, nota bene de 83-jarige doopmeter van William en gedurende decennia de vertrouweling van koningin Elizabeth II. Ze was sinds 1960 hofdame en hielp de nieuwelingen wegwijs maken aan het Britse hof, zoals prinses Diana indertijd en de hertogin van Sussex Meghan Markle.



Hussey was ook diegene die de Queen vergezelde in haar Bentley tijdens de uitvaart van prins Philip. Ze duikt trouwens op in aflevering 8 van het huidige seizoen van de serie "The crown".