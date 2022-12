Chinese president Xi pleit in gesprek met Europees Raadsvoorzitter Michel voor vredesgesprekken in Oekraïne

Naast overleg over Oekraïne, ging het gesprek tussen Xi en Michel naar verluidt ook over enkele andere hete hangijzers, zoals de toenemende Chinese dreiging tegenover het eiland Taiwan. Michel herhaalde dat de EU achter het "één-Chinabeleid" blijft staan, dat inhoudt dat Taiwan, net als bijvoorbeeld Hongkong, nooit als onafhankelijke landen kunnen worden beschouwd. De Europese Unie wil vrede en stabiliteit in de straat van Taiwan, een voor de EU enorm belangrijke handelsroute. "Zo'n 40 procent van onze handel passeert daar", zei Michel achteraf tijdens een persconferentie.

Daarnaast had Michel het met Xi ook over de mensenrechten en fundamentele vrijheden, waarvan hij benadrukte dat ze "universeel" zijn. De EU drukte bijvoorbeeld al meermaals haar bezorgdheid uit over de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid in de Chinese autonome regio Xinjiang.

Of Michel het met Xi ook uitvoerig over de recente protesten in China tegen het strenge zerocovidbeleid heeft gehad, is niet zo duidelijk. Er vond een "uitwisseling over covid" plaats en over "de ervaringen daarmee in Europa en in China, met inbegrip van de genomen maatregelen en het antwoord vanuit de samenleving", klinkt het. Tijdens zijn persconferentie na het gesprek verwees Michel er nauwelijks naar.