China versoepelt coronamaatregelen: gevolg van daling besmettingen of reactie op protest tegen lockdowns?

De Chinezen blijven dan ook argwanend, zegt Vervaeke. Ze vragen zich af of de versoepeling een tijdelijke dan wel een definitieve maatregel is. "We hebben in het verleden al vaker versoepelingen gezien, die dan weer teruggedraaid kunnen worden."

Vervaeke vermoedt ook dat de versoepeling in de eerste plaats bedoeld is om het protest van de voorbije dagen de wind uit de zeilen te nemen. "De woede van de bevolking over het zerocovidbeleid en die eindeloze lockdowns was te groot geworden. En dus heeft men enerzijds repressie en een enorme politieaanwezigheid ingezet om die protesten in de kiem te smoren. Anderzijds probeert men nu door de versoepelingen de bron van de woede weg te nemen."