Colruyt kan aanleg van zeeboerderij voor kust van Nieuwpoort verderzetten

De Raad van State is van oordeel dat alles correct verlopen is bij het toekennen van de vergunningen voor de zeeboerderij. Colruyt wil vanaf volgend jaar onder meer mosselen kweken op de zeeboerderij. Begin dit jaar zijn de voorbereidingen op zee al begonnen. Maar er kwam veel protest, onder meer van de stad Nieuwpoort. Het stadsbestuur vreest dat de zeeboerderij zeer hinderlijk zal zijn voor de visserij en de zeilers.

Colruyt is erg tevreden met de uitspraak van de Raad van State. "Hiermee zijn alle gerechtelijke procedures tegen het project zeeboerderij afgerond. We kunnen nu met een gerust hart verder investeren in ons innovatieve project. Het kweken van mosselen, platte oesters en zeewier kan in harmonie bestaan naast andere activiteiten op zee, zoals visserij en pleziervaart. We blijven dan ook openstaan voor dialoog met alle betrokken partijen."