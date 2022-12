Veilinghuis excuseert zich voor geplande verkoop van Congolese schedels

De foto en de informatie over de schedels zijn inmiddels van de website van het veilinghuis verdwenen. Het gaat over drie schedels uit het eind van de 19e eeuw. Op een van de schedels staat in het Frans een tekst geschreven: "Ik heb deze schedel uit de vijgenboom van de dood losgemaakt (boom met menselijke offergaven) in het dorp Bombia op de Mongala op 5 mei 1894." Getekend Louis Laurent. Dat was een arts uit Namen, die betrokken was bij Belgische militaire operaties in die tijd.

Een tweede schedel is volgens de beschrijving van het veilinghuis van "een kannibaal uit Bangala" en een derde schedel met een voorhoofdsjuweel "van de Arabische chef Munie Mohara, gedood door sergeant Cassart in Augoï op 9 januari 1893".