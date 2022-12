Criminoloog Abdessamad Bouabid over rellen in Brussel: "Niets te maken met Marokkaanse cultuur"

Winst of verlies, het leek de geweldplegers weinig uit te maken. De rellen vonden plaats na de winst van Marokko, het land van herkomst van velen onder hen. Over wie de relschoppers zijn, voornamelijk jongeren, is de laatste dagen al veel inkt gevloeid. Criminoloog Abdessamad Bouabid, verbonden aan de Erasmus School of Law in Rotterdam, doet onderzoek naar delinquentie bij jongeren van Marokkaanse afkomst. Zonder alle Marokkaanse jongeren over dezelfde kam te scheren, biedt hij een inzicht in wie de relschoppers zijn.

"Je hebt twee belangrijke ingrediënten die aanwezig moeten zijn bij dit soort gebeurtenissen. Enerzijds moet er een grote mensenmassa op de been zijn. En dat was er, vanwege het voetbalfeest. Dat biedt gewoon gelegenheid voor rellen. Anderzijds moeten er daar ook mensen bij zijn die bereid zijn om geweld te plegen", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Die voorwaarden zie je ook bij andere rellen, denk aan het voetbalgeweld in de Pro League, de coronarellen vorig jaar, incidenten tijdens de jaarwisseling. Er zijn veel mensen op de been, er hoeven er maar een aantal aanwezig te zijn die bereid om geweld te gebruiken, en dan kan het snel misgaan."