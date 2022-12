De vernieuwing van het station in Lokeren is uitgesteld:"NMBS en Infrabel kunnen voorlopig niet mee investeren"

Lokeren heeft de laatste 10 jaar al veel gewerkt aan en rond de stationsbuurt. Zo heeft de stad het wegdek heraangelegd en is ook de doorgang onder het spoorviaduct veiliger gemaakt. "Wij hebben ons werk gedaan", zegt schepen Filip Liebaut (CD&V). "We moeten wachten op de NMBS en Infrabel, want zij zijn eigenaar van het stationsgebouw en van de parkeerzone voor fietsen, auto's en bussen. Maar ze hebben laten weten dat er geen geld is en dus zitten we met problemen om verder te vernieuwen."