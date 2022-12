Fien, Kawtar, Eva en Sander presenteren De Warmste Week vanuit Het Warmste Huis in Hasselt: "We gaan er als nieuw samengesteld gezin het beste van moeten maken" 

Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo is heel blij dat De Warmste week terug is zoals we ze allemaal kennen. "Het Warmste Huis zal er heel goed uitzien. Mensen die langskomen zullen alles vanaf de eerste rij kunnen beleven. Het is niet met verschillende podia, je hoeft ook geen tickets te kopen voor optredens. Het is allemaal gratis."