Herfst 2022 was derde warmste ooit, weerman Frank Deboosere: "Zoveelste cijfer dat aantoont dat onze planeet opwarmt"

De komende dagen krijgen we opnieuw koudere temperaturen, maar Deboosere wil daar een kanttekening bij maken: "Het is 1 december en we hebben nog steeds geen vrieskou gehad. Gemiddeld zien we wel vorstdagen in november", zegt hij. "Ik merk dat ik het meer heb over temperaturen die boven het gemiddelde liggen, dan over temperaturen onder het gemiddelde." Het is bovendien nog maar de elfde keer sinds het begin van de waarnemingen dat er geen vorstdagen in de herfst zijn geweest.