Drie nieuwe IT-richtingen in derde graad secundair

In het TSO worden de richtingen "bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen" en "applicatie- en databeheer" toegevoegd. In het BSO gaat het om "datacommunicatie- en netwerkinstallaties". De nieuwe studierichtingen passen in de bredere modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Vanaf volgend schooljaar is de derde graad aan de beurt, waar nu volgens de minister nog te weinig informaticagerelateerde richtingen zijn.