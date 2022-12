"Eveline" moet opnieuw naar de gevangenis

De zaak-Eveline barstte los in oktober 2020, toen naaktfoto's en filmpjes van enkele bekende Vlamingen werden verspreid. Ze werden verleid door een zekere Eveline via sociale media. Eveline was echter een alias voor een jonge man uit Gent. In totaal stelden zich uiteindelijk 12 slachtoffers burgerlijke partij nadat het parket een zaak had geopend.