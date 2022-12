Franse president Macron op staatsbezoek in VS om banden aan te halen en een handelsoorlog te vermijden

Macron wil met zijn bezoek onder meer de banden met de VS weer aanhalen. Maar de Franse president wilde het met Biden ook hebben over de zogeheten Inflation Reduction Act. Dat is het investeringsplan van Biden dat ervoor moet zorgen dat de inflatie in de VS wordt beperkt. De Amerikaanse Senaat keurde het plan in augustus goed.

De Inflation Reduction Act voorziet onder andere miljardeninvesteringen in klimaatmaatregelen, de gezondheidssector, hernieuwbare energie en een meer groene industrie. Toch is er veel ontevredenheid over in Europa. Want het pakket voorziet subsidies en fiscale gunsten aan bedrijven die in een groenere economie investeren, maar enkel als ze dat in Noord-Amerika doen. Europa maakt zich zorgen dat de Europese economie daardoor wordt benadeeld.