Geena Lisa (50) ontslagen bij VRT in kader van transformatieplan: "Ik ben dankbaar voor de vele prachtige jaren"

Net als een 50-tal andere werknemers is ook Geena Lisa Peeters (50) ontslagen bij VRT. Peeters werkte 22 jaar voor de publieke omroep. Ze is dankbaar voor "de vele prachtige jaren". "Vandaag is VRT een bedrijf in verandering en dat gaat gepaard met het gaan van mensen en het komen van anderen", schrijft ze in een statement. De VRT houdt een ontslagronde in het kader van haar transformatieplan.