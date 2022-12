Gemeente Bekkevoort gaat gesprekken voeren met Diest over mogelijke fusie

In het voorjaar van 2022 lieten vier Hagelandse gemeenten – Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge – samen een bestuurskrachtanalyse uitvoeren. Daaruit is gebleken dat een fusie tussen de vier gemeenten niet het verwachte resultaat zal geven op vlak van verbeterde dienstverlening en financiële slagkracht. Daarom kijkt de gemeente Bekkevoort nu in eerste instantie naar de stad Diest. De gemeenteraad heeft eerder deze week unaniem het licht op groen gezet om gesprekken op te starten met Diest. "Als we kijken naar de uitrustingsgraad van Diest, dan zien we dat die heel goed is", zegt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) van Bekkevoort. "Qua mobiliteit is Bekkevoort volledig gericht op Diest. Dat geldt voor de drie deelgemeenten : Assent, Bekkevoort en Molenbeek-Wersbeek. Daarom is Diest een logische eerste keuze en dan eventueel Scherpenheuvel-Zichem. Het zijn zeker nog geen plannen, we gaan enkel maar de vraag stellen om gesprekken op te starten. Die vragen gaan één van de volgende weken vertrekken", zegt de burgemeester.