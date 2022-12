Gemeente Vorst bezorgd over veiligheid in leegstaande gevangenis

Wat er met de leegstaande gevangenis van Vorst zal gebeuren in de toekomst, moet de eigenaar, de Regie der Gebouwen, bepalen. Na contacten met Justitieminister Vincent van Quickenborne blijkt dat er nog een administratieve aanwezigheid is in de gebouwen tot eind dit jaar. Daarna staat het leeg. Daarom richt de gemeente zich tot staatssecretaris Mathieu Michel, bevoegd voor de Regie der Gebouwen.

"De burgemeester van Vorst, Mariam El Hamidine, heeft de heer Michel verzocht rekening te houden met de openbare veiligheid en onmiddellijk een bewakingsdienst op te richten om te voorkomen dat mensen het gebouw betreden, wat ernstige problemen oplevert voor de gezondheid en de stabiliteit van het pand", klinkt het in een persmededeling.

Op langere termijn willen de gemeenten Vorst en haar buurgemeente Sint-Gillis een ambitieus project voor de buurt om tegemoet te komen aan de behoeften op het gebied van openbare huisvesting, voorzieningen en groene ruimte. Tot die tijd staat het open voor voorstellen van tijdelijke gebruiken van de site.