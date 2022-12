Goudhandelaar uit Retie krijgt 170.000 euro van de buit terug na brutale diefstal uit bedrijfswagen

Een groot deel van de buit die de dieven hebben laten vallen, heeft de zaakvoerder teruggekregen. Het gaat om gouden en zilveren munten en staven ter waarde van 170.000 euro. Van de rest van de buit is er nog geen spoor. Er lag in het totaal voor 400.000 euro in de koffer. "We hebben ondertussen via camerabeelden ontdekt dat de dieven hier de hele morgen in de straat hebben gestaan," vertelt Johnny Verkuringen. "Ze zijn dan onze koerier gevolgd tot hij ergens stopte."