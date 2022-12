Minstens 41,7 miljoen euro: het proces over de aanslagen wordt niet alleen het grootste, maar ook het duurste proces ooit

Het proces over de aanslagen, dat maandag effectief start, wordt de grootste strafzaak die ooit in ons land gevoerd is. Daar hangt ook een prijskaartje aan vast. Een assisenprocedure is sowieso al duurder dan een gewone strafzaak, en dat is zeker zo voor dit proces dat zonder meer historisch genoemd mag worden.

Over de zin en onzin van assisenzaken is al veel inkt gevloeid. Maar in die discussie komt het economisch argument nauwelijks ter sprake. Dat is merkwaardig. Minstens even merkwaardig is het gegeven dat dit nog maar eenmaal onderzocht werd. Gewezen voorzitter van het Brusselse (en Gentse) hof van beroep Antoon Boyen berekende in 2015 dat een hof van assisen vijf keer duurder is dan een gewone strafzaak. Hij kwam toen uit op een gemiddelde prijs van 58.664 euro, terwijl een gewone strafzaak 12.588 euro kost.

Wat het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 de gemeenschap precies zal kosten, zal later pas blijken. De FOD Justitie laat weten dat ze alvast een bedrag van minstens 35,5 miljoen euro voorziet. VRT NWS deed zelf een poging om een schatting te maken van het volledige proces. Door een paar zaken op een rij te zetten, kunnen we een orde van grootte bepalen. In onze berekeningen gingen we uit van minimale schattingen.