Jazzfestival Gent Jazz failliet verklaard

Afgelopen zomer bezochten nog bijna 42.000 bezoekers Gent Jazz. Het was een recordeditie, zei de organisatie achteraf. En daar zaten onder meer de optredens van Van Morrison en Sting voor iets tussen. Wat het volgend jaar wordt, is onduidelijk. Op de website van Gent Jazz staan al de data voor volgend jaar, dan zou Gent Jazz plaatsvinden van 6 tot 16 juli. Maar de organisatoren hebben nu aan het Gentse stadsbestuur laten weten dat ze failliet zijn. "Ik ben op de hoogte gebracht door de voorzitter van de Raad van Bestuur die het faillissement heeft aangevraagd", zegt cultuurschepen Sami Souguir. "Dat is een groot verlies voor Gent. Het festival was jarenlang een monument, met verschillende topaffiches."

Souguir denkt dat de coronacrisis Gent Jazz parten heeft gespeeld. "We moeten er niet flauw over doen. Heel wat organisaties voelen nog altijd de naweeën van de coronacrisis. En dat weegt door. Intussen heeft de ondernemingsrechtbank het faillissement uitgesproken van de vzw achter Gent Jazz."

Hoe het nu verder moet, is ook voor Souguir moeilijk te zeggen. Maar 1 ding weet hij zeker : "In Gent zijn we verknocht aan jazz. Gent is een echte jazzstad. Dus we gaan sowieso bekijken of een sterk jazzfestival in Gent mogelijk is in de toekomst. Dat gaan we de komende weken en maanden verder onderzoeken."