Kunnen (of moeten) grootouders het probleem in de kinderopvang oplossen? "Een zeer slecht idee" 

Marc is een fiere opa. Op vrije dagen of in het weekend past hij regelmatig op zijn kleindochter Leia. Een zaligheid, noemt hij het in de podcast "Het kwartier". Maar zoals veel grootouders zijn hij en zijn vrouw nog aan het werk. "Onze dochter en haar man hebben gelukkig een heel ruime vrienden- en familiekring waardoor de opvang kan worden verdeeld als het nodig is. Maar als zoiets structureel zou worden, dan is dat natuurlijk niet gezond."