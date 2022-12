Leraar aan de kant na grensoverschrijdend gedrag in Destelbergen

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het is ook niet bekend wanneer de feiten zouden hebben plaatsgevonden, maar de school bevestigde het bericht met een mail naar de ouders.

Ook het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat de leraar in kwestie is aangehouden. "Er loopt een onderzoek, de man is de voorbije dagen verhoord en is donderdagmiddag voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter omwille van grensoverschrijdend gedrag. Verdere informatie zal door ons niet verspreid worden", klinkt het.

De man moet nu binnen de vijf dagen voor de raadkamer verschijnen. Die bepaalt wat er verder gebeurt.