Gentse politie pakt 9 mensen op bij betoging tegen lezing van Filip Dewinter, die begint met duw-en-trekwerk en vertraging

De manifestatie tegen haat en discriminatie in Gent werd georganiseerd als een tegenreactie op een lezing van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter over zijn boek over "omvolking". Dewinter werd uitgenodigd door de rechts-conservatieve studentenvereniging KVHV. Om veiligheidsredenen was de lezing verplaatst van de campus Blandijn naar de campus Aula, in de Universiteitsstraat.