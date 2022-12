Weggeblazen door terreur, het verhaal van de overlevenden: "Mijn leven is verwoest, wat valt er nog te weten?" 

"Ik weet wat er is gebeurd. Elke dag word ik met mijn handicaps geconfronteerd. Ik denk dat er niets meer valt te weten. Misschien is dat voor de andere slachtoffers en hun families anders. En willen zij wel een antwoord op de vraag waarom? Ik betwijfel dat de terroristen iets gaan zeggen. Ik hoef het in elk geval niet te weten. Welke straf er ook wordt uitgesproken, het maakt voor mij geen verschil meer. Ik zal mijn vroegere leven en mijn gezondheid nooit meer terugkrijgen. Ik was erg sportief, een atlete, een zwemkampioene en ik werkte ook als fitnesscoach. Of er nu een antwoord komt of niet, mijn leven is verwoest. Voor niks. Dus er is geen antwoord op de vraag waarom. Het had nooit mogen gebeuren. Niet alleen justitie, maar iedereen, ook de verzekeringsmaatschappijen en de overheid moeten daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Ik heb gehuild en mijn familie ook, maar medeleven in hun daden, van de verzekeraars heb ik nog niet gezien. Ze maken ook deel uit van het systeem. Onschuldige levens zijn verwoest voor niks en we wij moeten smeken om erkenning. Om wat fair is."